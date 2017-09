Cannes fait son cinéma…en réalité virtuelle

Cannes continue de célébrer le 70ème anniversaire de son Festival du Film. Dans le cadre des festivités qui courent tout au long de 2017, est programmée une soirée projection de court-métrages et de films en réalité virtuelle le 6 octobre à 20 heures à la MJC Picaud (23 avenue du Dr Picaud). Cette soirée est organisée par l'association "Les Acteurs de Cannes" et la MJC Picaud entourés de la Commission du Film Alpes-Maritimes Côte D'Azur, du BTS Audiovisuel du Lycée Carnot, de Films 06 et de Bristol TV. Seront ainsi présentées, en présence des réalisateurs et acteurs, des œuvres qui montrent que la ville du cinéma est aussi un formidable terrain de création audiovisuelle.

Au programme

"Résonances" de Jean-Paul Gabert avec Jennifer Maria, Arsène Jiroyan et Anthony Aguilar

de Jean-Paul Gabert avec Jennifer Maria, Arsène Jiroyan et Anthony Aguilar "Mission Invisible 1" de Sylvain Robin avec Yann Lerat, Valérie Drevon et Anthony Aguilar

de Sylvain Robin avec Yann Lerat, Valérie Drevon et Anthony Aguilar "Mission Invisible 2" de Sylvain Robin avec Yann Lerat, Marie-Amel Karraï, Ludivine Denane et Jean-Claude Braganti

de Sylvain Robin avec Yann Lerat, Marie-Amel Karraï, Ludivine Denane et Jean-Claude Braganti "La lettre" de Julien Bonnaud dirigé par Pierre-William Glenn avec Ludivine Denane et Yann Lerat

Entracte accompagné d'un verre de l'amitié offert, et des films promotionnels en réalité virtuelle de la Côte d'Azur réalisés par David Guiraud de Films 06 avec Marie-Amel Karraï et Julien Croquet