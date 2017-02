Cannes : la Quinzaine de l'Emploi s'ouvre sur "1.000 jobs d'été"

Deux semaines d'actions avec des conférences, des ateliers, des rencontres et des offres d'emplois pour mettre en relation les demandeurs d'emploi et les recruteurs : c'est le principe de la Quinzaine de l'Emploi de Cannes qui démarre dès ce samedi 25 février par l'Opération 1000 jobs d'été. De 9 à 14 heures à la gare maritime de la CCI, face au vieux-port, cette journée s'adresse à ceux qui recherchent un emploi saisonnier (avec le tourisme, le commerce, le yachting ils sont nombreux à Cannes). Il est ainsi proposé de rencontrer sur un même lieu des entreprises qui recrutent et de consulter des offres d’emploi à l’affichage, tandis que seront données informations et conseils sur les différents types de contrats et métiers (métiers de l’animation, du commerce et de la grande distribution, etc.). Votre CV à ne pas oublier.

Les deux semaines seront ainsi ponctuées de rendez-vous liés à l'emploi avec quelques temps forts comme le 5e Forum de l'emploi des entreprises innovantes (ingénierie, spatial, aéronautique, imagerie et numérique) le mercredi 1er mars, le Carrefour des métiers sur le yachting et le tourisme, le vendredi 3 mars au Palais des festivals, le Forum "Créer et pérenniser son entreprise" le lundi 6 mars ou encore la journée sur "Les métiers des services à la personne et de la santé" le jeudi 9 mars. La quinzaine se clôturera le vendredi 10 mars par un petit-déjeuner du développement économique sur le thème "l'entreprenariat est-il un sport de haut niveau ?" à l'Hôtel de ville et une après-midi de coaching à CréaCannes (Bastide rouge à la Bocca) pour mieux valoriser son image et gérer son temps.