Cannes : l'affiche du 70ème Festival fait polémique

Le Festival de Cannes sans les polémiques perdrait une partie de son charme. Sur ce terrain, la 70ème édition a bien démarré. Elle a ouvert une polémique d'entrée sur son affiche officielle. Présentée hier, elle met en scène une Claudia Cardinale virevoltante, rayonnante, étincelante. La belle actrice de Visconti ("Le Guépard"), de Fellini ("Huit et demi"), de Sergio Leone ("Il était une fois dans l'Ouest") et de bien d'autres réalisateurs avait alors 21 ans. La photo a été prise en 1959 sur un toit de Rome. Pour les organisateurs du Festival, Claudia Cardinale dansant sur son affiche officielle, symbolise bien cette édition anniversaire. Joyeuse, libre et audacieuse : à l’image d'une 70e édition du Festival de Cannes (17-28 mai) qui se place sous le signe – rouge ardent et or étincelant – de la célébration, est-il expliqué.

Si la mise à l'honneur de Claudia Cardinale n'est évidemment pas en cause, ce qui a déclenché la polémique c'est le fait que sa photo ait été retouchée. Photoshopée pour allonger le bras, amincir encore une taille et des jambes pourtant parfaites d'origine, rehausser la poitrine, limer les pieds. D'où une volée de bois vert sur les réseaux sociaux qui ont stigmatisé une photo renvoyant l'image d'une beauté féminine trop squelettique et peu authentique.

"Non seulement ils ne sélectionnent presque pas de femmes, mais en plus Claudia Cardinale est trop grosse pour eux", s'insurge une internaute. "Une cure d'amincissement ridicule & dangereuse" réagit une autre. Pour bien enfoncer le clou, les deux photos, l'authentique et la retouchée, ont été mises en côte à côte sur nombre de sites web (on retrouvera entre autres cette juxtaposition sur #Cannes2017).

L'éruption quasi volcanique d'hier devrait cependant vite s'éteindre. Hier dans la soirée, Claudia Cardinale a replacé la photo dans le contexte d'une affiche. Pour l'actrice, la création artistique doit y primer sur le réalisme. "Il s'agit d'une affiche, qui au-delà de me représenter, représente une danse, un envol. Cette image a été retouchée pour accentuer cet effet de légèreté et me transpose dans un personnage rêvé; c'est une sublimation", écrit-elle. Et d'ajouter que "le souci de réalisme n'a pas lieu d'être ici, et, féministe convaincue, je n'y vois aucune atteinte au corps de la femme". Fermez le ban.