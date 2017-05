Cannes : le Festival affiche sa solidarité avec Manchester

En solidarité avec les victimes de l'attentat de Manchester de cette nuit (22 morts et plus de 50 blessés), le Festival de Cannes va faire observer une minute de silence à 15 heures en haut des célèbres marches, tandis que le feu d'artifice prévu ce soir pour célébrer le 70ème anniversaire est annulé.

Le Festival de Cannes affiche sa solidarité avec les victimes de l'attentat de Manchester de cette nuit (22 morts et plus de 50 blessés). Ainsi Thierry Frémaux, le directeur délégué du Festival, a annoncé qu'une minute de silence sera observée aujourd'hui à 15 heures (13h00 GMT) en haut des célèbres marches du Palais avant la projection d'un film posthume du cinéaste iranien Abbas Kiarostami. D'autre part, le feu d'artifice prévu ce soir pour célébrer la 70e édition du Festival a été annulé.

De son côté, David Lisnard, maire de Cannes, a adressé "les pensées solidaires ‎de Cannes et des Cannois à nos frères britanniques endeuillés". Et de rappeler, alors que le Festival du Film se déroule actuellement sous très haute sécurité, que "la menace du terrorisme islamiste est maximale, et face à elle nous restons en tension maximale pour la prévenir et protéger chacun, habitant comme festivalier, du risque d'attentat. Le combat est d'abord dans la protection de chacun. Il est également dans la défense de nos valeurs. Et nous ne devons rien céder de ce que nous sommes."

"Dans cet esprit, le Festival de Cannes porte depuis 70 ans le message universel de la culture, faite d'esprit d'ouverture, de partage et d'émancipation", ajoute le maire de Cannes. "C’est le message qu'il nous faut aussi rappeler sans faiblesse, sans complaisance et sans peur. C’est le message de tous les hommes animés d'un élan de vie. C’est le message des démocrates et de la civilisation. Notre devoir est de l’affirmer avec force contre l'obscurantisme, de surcroît intégriste et meurtrier."