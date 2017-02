Cannes : le grand laboratoire des jeux de société!

Près de 100.000 entrées pour le Festival des Jeux ! Si le public est venu nombreux encore cette année jouer en famille ou entre amis, la 31ème édition qui s'est terminée dimanche a connu aussi un fort développement des espaces professionnels. Le marché du jeu de société en France est en pleine évolution et pour les auteurs, illustrateurs, éditeurs, distributeurs, détaillants, ludothèques, Cannes se présente comme un formidable laboratoire.

Près de 100 000 entrées pour le 31e Festival International des Jeux qui s'est terminé hier à Cannes. Amateurs ou compétiteurs ont pu jouer en famille ou entre amis au gré de tournois, d’animations interactives, d’initiations et découvrir dans une arène de 30.000m², toute la créativité du monde des jeux. Mais, outre la vocation ludique de ce salon, ce qui a caractérisé aussi cette édition c'est le fort développement des espaces professionnels.

Le marché du jeu de société en France est en pleine évolution et en forte croissance. Jeux de société, grands classiques, jeux vidéo, prototypes, best-sellers, nouveautés et avant-premières, le monde du jeu se retrouve à Cannes et l'événement est réputé et reconnu par les professionnels comme un véritable laboratoire. Auteurs, illustrateurs, éditeurs, distributeurs, détaillants, ludothèques se rencontrent au cœur du Palais des Festivals, devant un public d’amateurs ou de champions.

Aujourd’hui lieu incontournable pour les professionnels du jeu de société, le Festival leur ouvre les portes en grand : face-à-face ciblés, conférences thématiques, événements originaux tels le "Proto Lab", le "Speed dating" auteurs-éditeurs, les Nuits du Off… Ces initiatives inédites sont autant d’incubateurs pour la création et la découverte de nouveaux talents et concepts novateurs.

Sans oublier l'effet ’As d’Or, la "Palme cannoise" qui s'est imposée comme le label français des meilleurs jeux de l’année, une valeur sûre. Parmi les 1.000 nouveaux jeux édités au cours des 18 mois précédant l’ouverture du Festival, trois jeux ont remporté le prix le plus prestigieux et le plus attendu en France, dans 3 catégories : tout public, enfant, expert. Ils ont été retenus par les 9 membres du jury, experts reconnus du monde du jeu (Erwan Berthou, François Décamp, Hélène Graveleau, Marcus, Monsieur Phal, Thierry Saeys, Michel Van Langendonckt, Catherine Watine, Nathalie Zakarian). Dans leur palmarès, originalité, qualité des règles et des mécanismes, esthétique et le plaisir de jouer sont au rendez-vous.

Un bel avenir commercial est d'ailleurs promis aux lauréats de l'année à en juger par les 800 boites de l'As d'Or 2017, Unlock!, vendues en 2 jours. Ils connaitront sans aucun doute le succès des précédents As d’Or comme Abalone (4 millions d’exemplaires vendus), Time’s up ! (4 millions d’exemplaires vendus), Dixit (5.2 millions d’exemplaires vendus), Les Aventuriers du Rail (5 millions d’exemplaires vendus)…Rendez-vous est maintenant donné pour la 32ème édition du Festival International des Jeux à Cannes, les 23, 24 et 25 février 2018 !