Cannes : le grand show du lancement mondial de la nouvelle Audi A8

Il n'y a pas que le MAPIC et ses 8.500 participants qui font bouillonner Cannes cette semaine. Du 1er au 20 novembre ce sont entre 3 000 et 3 500 concessionnaires Audi, en provenance d’Europe, d’Amérique du Nord et du Sud, d’Océanie, d’Asie et d’Afrique qui sont attendus pour le lancement mondial de la nouvelle Audi A8, la quatrième du nom. Au total sur près de trois semaines, quelque 17 soirées de gala émailleront cet "Audi Dealermeeting 2017 Côte d’Azur". Une bonne affaire pour le tourisme local : en comptant la présence des organisateurs de la manifestation, ce sont près de 10.000 nuitées qui sont générées dans les hébergements cannois et près de 15 restaurants qui sont mobilisés pour cette opération événementielle exceptionnelle aux retombées économiques importantes pour la ville.

L'occasion aussi pour la cité du festival de vanter ses infrastructures compétitives, ses hébergements de première qualité et son unité de lieu qui lui ont permis, à côté du cinéma, de devenir l’un des leaders européens des événements professionnels et de le montrer une nouvelle fois avec la présentation en avant-première du nouveau modèle haut de gamme de la marque allemande.