Cannes : le "Hype Market" s'installe aux Allées de la Liberté

Avec le Hype Market, la ville de Cannes avait lancé l'an dernier un marché aux puces novateur destiné aux exposants de 14 à 25 ans. Fort de son succès en 2016 au marché Forville, le rendez-vous est cette fois donné aux Allées de la Liberté, demain, samedi 29 avril de 16 à 20 heures. Le premier Hype Market de 2017 offrira ainsi un nouvel univers en s’installant aux Allées de la Liberté. Les artistes et brocanteurs du week-end partageront cet espace propice à la flânerie avec les jeunes créateurs. Le Kiosque à musique se transformera en un lieu unique d’échange, de vente et de performance artistique. Au programme : la mise en lumière de la créativité, du talent et des bons plans des jeunes cannois dans une ambiance festive et décontractée.

Samedi seront présents : des créatrices de vêtements et de bijoux, des stands de jeux vidéo, vide-grenier, vide-dressing, friperie ou encore de nouveaux stands de street-art. Des animations seront également au rendez-vous telles que de la musique avec DJ Network (l’école cannoise des DJ et du son), des jeux d’échecs avec Cannes échecs, des performances chorégraphiques, des performances de graffiti-art, des battle de danse "all styles" ainsi que des prestations amateurs de graffiti-art.