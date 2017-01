Cannes : le numérique azuréen présent à Voyage en Multimédia 8

Avec l'association Telecom Valley, c'est le numérique azuréen qui sera présent pour la 3ème année consécutive, au salon e-tourisme Voyage en Multimédia, les 19 et 20 janvier au Palais des Festivals de Cannes. Dédié aux secteurs du tourisme et des nouvelles technologies, ce salon reconnu est le lieu incontournable des rencontres professionnelles IT et tourisme. L’association sera représentée pendant deux jours sur le stand de deux de ses adhérents, Data-Moove, éditeur de solution de gestion de données pour le tourisme, et CartelMatic, fournisseur de solutions e-tourisme. D’autres adhérents seront également présents : Fo Design, Hi-From et Orange Business Services.

La participation se traduira aussi par l'organisation d'une table ronde de la commission m-Tourisme de Telecom Valley animée par Jean-Bernard Titz (Dev-Help), past président. Organisée avec Provence Côte d’Azur Events le jeudi 19 janvier de 10h45 à 12h, celle-ci porte sur les outils innovants au service des rencontres professionnelles. Après un préambule sur l’enjeu du digital pour le tourisme d’affaires et une présentation des deux co-organisateurs, trois startups du Numérique azuréen, dont deux adhérents de Telecom Valley présenteront leurs solutions avant d’échanger avec le public :

Présentation Beetic par Gilles Bourgeois

par Présentation Beepeers par Alain Prette

par Créer de l’engagement par l’innovation sur mobile par Yann Le Solleu, Cloud Connecte

