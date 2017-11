Cannes : le Portugal en vedette au salon international du tourisme

Un nouveau lieu pour sa troisième édition à Cannes! Le Salon International du Tourisme s'installe les 11 et 12 novembre au Carlton, sur la Croisette. Il accueille cette année un invité d'honneur, l'Office National du Tourisme du Portugal, accompagné par la Ville de Lisbonne et mettra l'accent sur de nouvelles destinations comme Hong Kong, la Namibie ou encore l’Espagne ainsi que sur des séjours culturels à travers le monde. Jouant, face à la concurrence d'Internet, le conseil que peuvent apporter des professionnels experts, les exposants du 3° Salon international du tourisme proposeront des séjours encore plus originaux et qualitatifs que l’an passé (safaris en Namibie, séjours culturels, expéditions dans le grand Nord, croisières privatives dans les Caraïbes, Hong Kong et ses quartiers branchés, découvertes musicales en Europe de l’est, Tunisie en hiver, l’Egypte et son patrimoine, etc.).

Entrée gratuite. Ouverture de 10 à 18 heures.