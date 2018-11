Cannes : l'école Simplon lance sa 2ème promo de Développeurs Web

L'école Simplon lance dans le quartier de La Frayère sa seconde promotion de développeurs de sites web et d'applications numériques. Environ 25 personnes éloignées de l'emploi vont dès décembre suivre une formation gratuite de 7 mois (dont un mois de stage) leur permettant de trouver rapidement un emploi ou de créer leur propre activité.

Une nouvelle promotion vient d'être lancée pour la Formation en Développeur Web que l’école Simplon a ouvert à Cannes en début d'année dans le quartier La Frayère à la Bocca. A partir de décembre 2018, environ 25 personnes vont se former gratuitement pendant 7,5 mois afin d’obtenir le titre professionnel de Niveaux III "Développeur logiciel". "Simplon" est un réseau d’écoles qui propose des formations gratuites pour devenir développeur de sites web et d’applications mobiles, intégrateur, référent numérique, datartisan, e-commerçant et bien d’autres métiers numériques qui permettent de trouver rapidement un emploi ou de créer sa propre activité.

Les formations proposées, qualifiantes ou certifiantes, s’adressent prioritairement aux personnes éloignées de l’emploi (jeunes de moins de 25 ans, peu ou pas diplômées, demandeurs d’emplois de longue durée, seniors, personnes en situation de handicap) et sont ouvertes sur critères sociaux avec un objectif de parité hommes-femmes et sans aucun pré-requis technique (débutants acceptés). En revanche, il est obligatoire d’avoir une très forte motivation, une appétence réelle pour le numérique et d’aimer travailler en équipe !

A la Bocca, cette promo 2018-2019 est la seconde (la première avait été ouverte en avril). Elle s’installe au 15 avenue des Buissons Ardents, Résidence Sainte-Jeanne, chemin des écoles, dans un local proposé par la Communauté d’Agglomération Cannes Lérins. La formation, rappelle la ville de Cannes, s’intègre dans les axes de développement du Projet "Nouvelle Frayère" (requalification du quartier : habitat, équipement et services, aménagements des espaces, commerces et développement économique). Plus largement, elle s’inscrit dans la démarche engagée par l’Agglomération Cannes Lérins et la Mairie de Cannes pour stimuler l’innovation dans les domaines de l’économie créative.