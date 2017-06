Cannes Lions : le monde de la créativité en fusion sur la Croisette

Ex-Festival international de la publicité, devenu le Festival de la Créativité, Cannes Lions rassemblera du 17 au 24 juin au palais des Festivals quelque 15.000 représentants des grandes marques, des agences, des entreprises leaders de la technologie et des start-up innovantes autour du thème central de cette 64ème édition : le rôle de la créativité dans l'économie, la société et la culture.

Auparavant appelé le Festival International de la publicité et nommé désormais Festival de la Créativité, Cannes Lions tiendra sa 64ème édition du 17 au 24 juin au palais des Festivals de Cannes. Un changement d'appellation qui vient souligner le tournant que ce festival, créé en 1954, a pris voilà quelques années avec l'essor fabuleux des nouvelles technologies de communication. Car on ne parle plus seulement de publicité, de "réclame". Cannes Lions s'est en effet imposé comme le principal événement mondial pour tout ce qui concerne la créativité en communication. Un spectre bien plus large.

Snapchat, Linkedin, Twitter, Youtube, Ikea, McDonald, Nestle, Danone….

Cette année, le thème central est celui du rôle de la créativité dans l'économie, la société et la culture, thème qui vient renforcer la campagne de Cannes Lions pour la créativité vue comme une force positive pour les affaires le changement et le bien-être du monde. Sont attendus autour de ces sujets, les principaux leaders des grandes agences de communication et des marques bien sûr, mais aussi une présence toujours plus renforcée des entreprises technologiques les plus novatrices du monde et des start-ups à fort potentiel créatif.

Ainsi, le réseau social Snapchat, à la recherche d'un modèle économique plus rentable a choisi Cannes pour présenter lundi une nouvelle batterie d'outils publicitaires. En vedette aussi Instagram, Linkedin, Spotify, Twitter, Youtube, Facebook, aux côtés de grandes marques comme Ikea, McDonald, Nestle, Nike, Audi, Danone….Autant de sociétés qui échangeront au sein des trois principales communautés Lions : Health (santé), Innovation (le futur par la fusion des données, des technos et des idées) et Entertainment (le divertissement, recouvrant le cinéma, la musique, le sport et les jeux).

Jesse Jackson, Juan Manuel Santos, Christine Lagarde, parmi les intervenants

Parmi les intervenants, Cannes Lions, recevra aussi comme chaque année des personnalités du monde entier qui animent ses conférences et débats. Cette fois, parmi plus de deux cents conférenciers au plus haut niveau, sont attendus le révérend Jesse Jackson, le légendaire défenseur américain des droits civiques, ou encore Juan Manuel Santos, président de la république de Colombie et prix Nobel de la paix, Christine Lagarde, la directrice du FMI, Sir Martin Sorrell, CEO de WPP, Maurice Levy, président du "supervisy board" de Publicis, Sheryl Sandberg, Chief Operating Officer de Facebook, etc..

Comme le Festival du film, Cannes Lions remet aussi les récompenses les plus prestigieuses de ce qui reste quand même son domaine : la publicité. Près de 35.000 travaux du monde entier sont exposés et jugés au Festival. Les gagnants reçoivent un trophée "Lion" convoité et de référence mondiale pour les catégories publicitaires film, Imprimé, extérieur, Interactif, radio, design, promo et activation, film d’art, mobile, contenu et divertissement de marque, ainsi que les meilleurs idées Media, Direct, PR, Titane et efficacité créative.

Le plus grand salon cannois

Pour la ville de Cannes, cette manifestation de juin qui suit désormais le Midem est aussi devenue au fil des ans le plus grand des salons professionnels par le nombre de participants combiné à la durée de l'événement : 15.000 personnes en provenance de 100 pays sur une semaine complète. Un festival qui a signé l'an dernier, son maintien dix ans de plus à Cannes à l'issue de négociations commerciales très serrées avec les acteurs du tourisme local. De quoi assurer encore de belles années cannoises pour la créativité planétaire!