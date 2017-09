Cannes : Oorikas sélectionnée au programme Fellowship de Station F

Start-up du bassin cannois dans le domaine du e-learning, Oorikas vient d’être sélectionnée au programme Fellowship de la Station F de Xavier Niel, le patron de Free. Seules 50 entreprises ont ainsi été retenues grâce à un accord conclu pour un an entre la région PACA et la station F. Avec 34 000 mètres carrés en plein Paris, c'est le plus grand incubateur du monde. Son programme Fellowship permet, dès ce mois de septembre, à 50 entrepreneurs locaux d’être présents cinq jours par mois, et donc de bénéficier "de ce catalyseur d’innovation afin de développer leur croissance et nouer des partenariats au plus haut niveau", selon Renaud Muselier, président de la Région PACA.

Oorikas, fondée par Julien Taboré, se place dans l'univers de l'école de demain. La start-up peut à la fois créer le contenu comme le contenant (plateforme e-learning, logiciels sur mesure). Elle a développé de nombreux outils innovants et uniques pour répondre aux besoins concrets de ses clients (ORPI dans l’immobilier ou le groupe TERRADE dans le domaine de l’éducation des métiers de la beauté, des Laboratoires mais aussi des institutions comme la commune de Nancy, des hôpitaux..). Grâce à ses plateformes, ce sont déjà plusieurs milliers d’apprenants formés et de contenu déjà diffusé.

La société cannoise ne compte pas en rester là. Elle affiche parmi ses objectifs en 2018 l'ouverture d’un bureau à Rennes, bien sûr la participation au programme fellowship à Paris Station F, mais également le lancement d’une plateforme pour s’entraîner en ligne au code de la route (monpermispaschef.fr) et le lancement d’une formation holographique.