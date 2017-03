Cannes Pays de Lérins célèbre la Journée de la Femme

Cannes Pays de Lérins met à l’honneur les femmes à l'occasion de la journée de la femme demain mercredi 8 mars. Ainsi est organisée dans le cadre de la quinzaine de l’emploi qui est en cours, une "Soirée de l’Entrepreneuriat au féminin". Elle a lieu l’hôtel Mercure Croisette Beach (11 rue du Canada) à Cannes mercredi à 19 heures et vise à rassembler dans un cadre convivial, un public de chefs d’entreprises et de porteurs de projets autour de témoignages de femmes chefs d’entreprise couronnées de succès.

Viendront ainsi apporter leur témoignage Anne Ben Hamida, jeune femme ayant ouvert plusieurs salons de coiffure dont un sur Cannes la Bocca, Madden Caille de Soditech (sous/traitant Thales), Sandrine Julien (Couleur Velvet Communication), Sylvie Amand Vermot (Fragrance Creation) et Stéphanie Villemin (SIR Wintson). La réunion a lieu en présence de Julie Bénichou, Conseillère communautaire Cannes Pays de Lérins et chef d’entreprise, Eric Chaumier, président de la FATEO06 et Françoise Bruneteaux, présidente du Collectif Cannes au féminin.

D'autre part, sera menée une opération inter collèges cannois sur le thème "Sexiste ? Ça fait mauvais genre". Cette opération comporte plusieurs phases dont le point d’orgue sera de 9 à 12 heures au collège Gérard Philipe principalement avec visionnage et débat sur la pièce de théâtre "Le Bourricot", exposition de photos dénonçant le sexisme, présentation des résultats du sondage "Sexiste ! C'est pas notre genre !", etc.