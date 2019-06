Cannes Is Up, pilier de la French Tech, tient son AG

L'association Cannes Is Up, l'un des quatre piliers de la Capitale French Tech Riviera, tiendra son assemblée générale le mercredi 12 juin 2019 à 18h15 à CréaCannes (Cannes la Bocca 11 avenue Maurice Chevalier) en présence de Sébastien Aubert, son président et fondateur de Adastra Films. A l'ordre du jour les traditionnels rapport moral et financier de l'année écoulée, l'approbation des comptes, les perspectives 2019, l'élection des administrateurs et une modification des statuts. Les personnes qui souhaitent intégrer le Comité d'Administration doivent faire acte de candidature avant le 3 juin auprès de Sébastien Aubert (s.aubert@adastra-films.com).