Cannes : Pitch Pich Côte d'Azur avec "Les Premières Sud" et Ulule

L'incubateur régional "Les Premières Sud", implanté à Aix-Marseille, sur la Côte d'Azur ainsi que dans le Pays d'Arles, organise avec la plateforme de financement participatif Ulule, une soirée Made in France Pitch Pitch Côte d'Azur dans la pépinière de son partenaire Créacannes le mercredi 11 septembre à partir de 18h30. Pour cette rentrée 2019, Ulule met un coup de projecteur en septembre et octobre sur les projets pensés ou fabriqués en France qui lancent leur campagne de financement participatif.

La plateforme pilote ainsi un tour de France inédit passant dans 19 villes, avec 19 événements de lancement qui célèbrent les projets locaux, et 19 bourses à gagner pour les coups de coeur du public et un prix de 2.000 € au Coup de Coeur national. Pour l'événement à Créacannes, un appel est lancé aux porteurs de projet azuréens qui réfléchissent à lancer une campagne de crowdfunding. Ils auront tour à tour 2 min top chrono pour présenter leur projet.

Ce rendez-vous est l'occasion de profiter des conseillers Ulule pour les aider à monter leur campagne et de l’événement Pitch Pitch pour augmenter leur visibilité, élargir leur cercle de donateurs et candidater pour les deux Prix de 250€ (Prix du Jury et Prix du public) chacun remis lors de la soirée et versés sur leur collecte. Le public est également invité à assister et à soutenir les porteurs de projet.