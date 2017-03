Cannes : Ronan Vaspart, nouveau directeur du MIPIM

Un nouveau directeur pour le MIPIM, l'un des plus gros salons cannois (23.000 participants attendus du 14-17 mars à Cannes) : Ronan Vaspart. Reed MIDEM, organisateur du MIPIM et du MAPIC, événements de renommée internationale dans le domaine de l’immobilier et de l’implantation commerciale, a annoncé aujourd'hui sa nomination. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Ronan Vaspart sera responsable du portefeuille de salons MIPIM en France (Cannes), mais également en Grande-Bretagne (18 et 19 octobre à Londres) et en Asie.

Ronan Vaspart rejoint Reed MIDEM après 11 années au sein d’AccorHotels Group où il a occupé différents postes à responsabilité. Pour Filippo Rean, Directeur de la Division Immobilier de Reed MIDEM, "l’expérience multi-facettes de Ronan au sein d’AccorHotels Group lui permet d’apporter un large éventail d'expertises en marketing, gestion de projets, service clients ainsi que dans le développement numérique et l'innovation. Il a une grande expérience à l’international, notamment au Royaume-Uni et au Benelux."

Quant à Ronan Vaspart, il est d'autant plus intéressé par son entrée au sein de l'équipe MIPIM que "l’immobilier international vit une période passionnante avec des changements socio-politiques significatifs, l’émergence de technologies disruptives et des développements urbains innovants intégrant bâtiments et villes intelligentes."