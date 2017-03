Cannes s'illuminera en vert irlandais pour la Saint-Patrick!

Cannes l'internationale, en fin de MIPIM, fêtera de nouveau la Saint-Patrick, fête irlandaise célébrée un peu partout dans le monde anglo-saxon. Vendredi 17 mars, à 18h30, depuis le parvis de l’hôtel de Ville, David Lisnard, maire de Cannes, procèdera ainsi à l’illumination en vert des principaux édifices emblématiques de la commune, au côté de Léo Varadkar, ministre d’Irlande. La Croisette, l’église et la tour du Suquet, l’hôtel de Ville, le Palais des Festivals et des Congrès, le Centre d’Art - La Malmaison, bâtiments emblématiques du paysage cannois, seront habillés d’un éclairage vert, aux couleurs de l’île celtique. Les établissements privés ont été aussi invités par la mairie à s’éclairer en vert.

La mise en lumière de la ville aux couleurs de l’Irlande par le maire de Cannes et le ministre d’Irlande, sera suivie d’un concert de musiques et de danses traditionnelles irlandaises dans les jardins de l’hôtel de Ville. Durant toute la journée, des rencontres, animations et événements marqueront également la célébration :