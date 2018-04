Cannes : Simplon.co inaugure son école du numérique

Installée temporairement aux tribunes Coubertin avant de s'installer dans le quartier Frayère en octobre dans le cadre du programme d’actions "Nouvelle Frayère", l'école du numérique accueille 26 élèves qui, pendant 7 mois, suivront une formation pour devenir "Développeur logiciel".

Le code ouvert à tous. Cette ouverture la plus large possible est l'objectif de Simplon.co, un réseau de fabriques sociales du numérique qui, depuis sa création en avril 2013 à Montreuil a essaimé dans plusieurs villes de France. Dans les Alpes-Maritimes, après Nice en 2016, le réseau a ouvert une nouvelle école à Cannes en début d'année. Installée temporairement aux tribunes Coubertin, l'école a été inaugurée vendredi dernier par David Lisnard, président de la Communauté d'agglomération Cannes Lérins et Laurence Bricteux, directrice PACA de Simplon.co. L'établissement doit être ensuite déplacé au sein du quartier frayère en octobre 2018 pour intégrer à terme le nouveau pôle dédié à l’entreprenariat du Projet "Nouvelle Frayère". (Photo DR : la visite inaugurale).

Quelque 132 candidats avaient postulé, et 26 apprenants ont été retenus pour cette première promotion. Ces derniers vont pouvoir se former gratuitement pendant 7 mois afin d’obtenir le titre professionnel de Niveau III "Développeur logiciel", de niveau Bac+2 à la clé et possibilité de poursuivre en Contrat de professionnalisation niveau Bac+3. "Cette formation vise des personnes en recherche d’emploi en les formant dans un domaine innovant qui leur donnera ainsi accès aux métiers du numérique, qui sont en pleine expansion", a rappelé David Lisnard.

Simplon.co propose des formations qualifiantes ou certifiantes, à des métiers du numérique. Elles sont gratuites pour les apprenants : demandeurs d’emplois, allocataires des minima sociaux, femmes, séniors, salariés en reconversion, issus des quartiers populaires et des zones rurales et des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Pour intégrer cette formation, aucun niveau de diplôme n’est exigé. Il faut cependant répondre à certains prérequis tels que porter de l’intérêt pour le numérique, avoir une forte motivation, être autonome, avoir l’envie de travailler en équipe, lire et écrire l’anglais est un plus, être curieux et persévérant mais également être rigoureux et ponctuel.

C'est sur cette base que Simplon a lancé la formation de développeur Web à Cannes. Elle s'inscrit dans la démarche engagée par l’agglomération et la mairie de Cannes pour stimuler l’innovation dans les domaines de l’économie créative et particulièrement du numérique ainsi que dans la stratégie de développement territorial basée sur la conjugaison de l’implantation entrepreneuriale, de la formation en lien concret avec les entreprises et de l’événementiel international qui caractérise le bassin de vie cannois.