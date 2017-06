Cannes : sport, élégance et passion pour le 35ème Jumping international

Sport, élégance et passion pour le LGCT Jumping international de Cannes qui fête cette année son 35ème anniversaire. Les épreuves ont commencé hier jeudi au Stade des Hespérides et se poursuivent jusqu'à demain samedi. Rassemblant chaque année les meilleurs cavaliers au monde, le Longines Global Champions Tour pose ainsi ses valises sur la Croisette pour la 6ème étape de son circuit. L’ancien numéro 1 mondial, l’Écossais Scott Brash, vainqueur à deux reprises du Grand Prix 1.60 m en 2014 et 2016, apparaît comme le grand favori de l'édition 2017.

Mais d’autres cavaliers de renommée mondiale sont au départ de ce très convoité Grand Prix pour tenter de décrocher la victoire sous le ciel azuréen, à l’image de Marcus Ehning en 2013 et Pénélope Leprévost en 2015. A quelques pas du tapis rouge du palais des Festivals, le CSI5 de Cannes et sa dotation exceptionnelle de 850.000 euros qui en fait une des compétitions les plus "bankables" de la planète, promet d’offrir le spectacle.

Sur le sable des Hespérides, les amateurs seront également à l’honneur. En parallèle du CSI5, un CSI1 accueillera les cavaliers amateurs sur des épreuves allant d’1.10 m à 1.40 m. Une chance pour eux de fouler la même piste que les plus grandes figures du CSO. En 2016, c’est aux mains des américains, grâce à Taylor Alexander, qu’est revenue la victoire du "Prix Direction des Sports de la Ville de Cannes".

Dans la journée, curieux et passionnés pourront profiter d’un accès libre aux tribunes pour assister au spectacle sportif durant les trois jours de compétition. Une billetterie est également ouverte pour les épreuves nocturnes du CSI 5.