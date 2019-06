Cannes : Summer School des métiers de l'écriture et de la créativité

Les deux Summer School de l'été cannois 2019

Ces deux écoles d'été ouvrent une belle opportunités pour les étudiants, jeunes professionnels, chercheurs qui sont passionnés par ces nouveaux métiers et voudraient pouvoir s'y engager. Plus en détail.

- Summer School 1 : showrunner - direction et production artistique d’une série audiovisuelle

Dates et durée : du 26 au 30 août 2019, soit 5 jours. Effectif maximum : 20 personnes. Publics : étudiants ou jeunes professionnels sélectionnés par Université Côte d’Azur

Cette formation d’une semaine sera consacrée à la découverte et à la définition des fonctions de showrunner menées par différents professionnels et experts français et étrangers : showrunners, scénaristes, producteurs, réalisateurs. Il s'agit d'appréhender et comprendre la profession de showrunner et son périmètre : les dispositifs de production des séries en France et dans le monde, la fonction de showrunner à la française, la direction et le management d’atelier d’écriture. De même, sont abordées les principales techniques de la production exécutive et de la production déléguée : les techniques de budgétisation d’un programme aux fortes contraintes de production, les enjeux de diffusion et de programmation, le management des équipes de tournage, l’accompagnement et la direction artistique.

- Summer School 2 : design d’expériences numériques (AR, VR, XR)

Dates et durée : du 2 au 4 septembre 2019 (rendus les 24 octobre 2019 et 6 décembre). Effectif maximum : 20 personnes. Publics : Enseignants-chercheurs, chercheurs, étudiants ou jeunes professionnels sélectionnés par UCA.

La formation en designer d’expériences numériques aura pour but de faire connaître, concevoir et prototyper des créations numériques en réalité augmentée (AR), réalité virtuelle (VR) ou réalité étendue (XR). Pour cette formation, il est demandé aux étudiants des prérequis, dont la maîtrise des outils informatiques et l’étude d’une liste d’œuvres numériques fournie en amont.

Au terme de trois jours de formation, ils devront travailler en binôme pendant six semaines à l’élaboration d’un projet personnel. Après une première présentation et évaluation du projet, ce dernier sera retravaillé durant une nouvelle période de six semaines puis présenté au moyen d’un visuel projeté à l’attention d’un jury composé d’intervenants d'UCA et de l’INA.