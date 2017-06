Cannes : Thales Alenia Space joue la qualité de vie au travail

Thales Alenia Space, le plus gros employeur de la région cannoise (plus de 2.000 salariés) s’associe à la 7ème édition de la Semaine Nationale de la Qualité de Vie au Travail. Du 16 au 23 juin, le constructeur de satellites décline un programme consacré à la bienveillance et la convivialité qui l’accompagne, en organisant de nombreux échanges autour d’ateliers et de conférences. Le succès remporté par les dernières éditions l'ont encouragé à renouveler cette semaine placée sous le signe du dialogue, du partage et de la réflexion, et proposant à chacun des découvertes, des clés, des outils….

Cette semaine, construite autour du plus long jour de l’année et de la musique qui l’accompagne, aura lieu du vendredi 16 juin au vendredi 23 juin. Au programme, deux conférences. La première sera donnée aujourd'hui vendredi 16 juin par Dominique Steiler sur le thème "Mindfulness et paix économique pour une performance durable dans l’entreprise". Le bien-être des employés perçu comme l’une de ses composantes de la performance. La seconde, mardi 20 juin sera animée par Gaël Chatelain, sur le thème "Avez-vous rencontré Bob ?", le pire manager que la planète entreprise ait jamais (su)porté. Cela, alors qu'en y regardant bien, il n'est pas si compliqué de le transformer en manager bienveillant, plus efficace, plus attentif aux autres et... surtout plus zen.

Au programme également pour les salariés de TAS Cannes, des ateliers variés (pour commencer, Qi Gong et Yoga égyptien, pour continuer, Créativité et Méditation pleine conscience, Comment secourir son collègue ou ses proches), de la musique (des groupes joueront entre midi et 14h tout au long de la semaine) et pour clôturer le tout, vendredi 23 juin, un petit déjeuner coloré et convivial, à partager…en paix économique.