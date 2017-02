Cannes : on tourne un épisode de Riviera, une nouvelle série TV

On tourne à Cannes cette semaine. La cité du cinéma accueille le tournage d’un épisode de la nouvelle série télévisée Riviera. Histoire d’une famille très fortunée, Riviera retrace une enquête policière sur le meurtre non élucidé d’un grand magna multimilliardaire du monde de l’art. L'occasion d'un éventail éblouissant d’institutions financières dans diverses juridictions offshore et de l'étalage d'une fortune qui maintient un mode de vie immaculé, dans un raffinement sans borne.

Ville du plus célèbre festival du film du monde, Cannes s'affirme aussi comme une ville où les réalisateurs aiment tourner. Ainsi, l’année 2016 a été marquée par 188 tournages et prises de vues, dont notamment les films Absolutely Fabulous et Alibi.com, ainsi que les séries 10 %, Scènes de ménage, Made in Chelsea et Ransom. La mairie encourage d'ailleurs les tournages. Elle facilite et centralise les démarches administratives pour les autorisations, offre une capacité de réactivité indispensable à la réalisation des projets, apporte aide et conseils au repérage des lieux, met l’équipe en relation avec des professionnels de premier plan du bassin cannois et propose un éventail d’opportunités créatives liées à l’utilisation du domaine public. De quoi être présent des deux côtés de l'écran.