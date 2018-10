Cannes : un second Climathon sur les déchets et l'économie circulaire

Dans la ligne de Climate-KIC, la principale initiative d'innovation climatique de l'Union Européenne, Cannes en collaboration avec la Communauté d’Agglomération Cannes Lérins organise son 2e Climathon sur le thème de la réduction des déchets et du développement de l’économie circulaire. Il aura lieu vendredi 26 octobre de 18h à 22h et le samedi 27 octobre 2018 de 9h à 18h à la pépinière d'entreprises CréÀCannes à Cannes la Bocca. Le Climathon est un challenge de 24h qui propose de faire réfléchir des citoyens, entrepreneurs, scientifiques, étudiants et élus pour élaborer des solutions locales face au changement climatique. La première édition, en 2017, avait réuni 35 participants qui avaient formulé des propositions pour mieux se déplacer en polluant moins. Des réflexions suivies d'effets : une association d’usagers du vélo s’est créée à Cannes, et le stationnement vélo est en cours d’amélioration sur la base des propositions formulées par l’association.

Pour cette seconde édition, les participants travailleront sur un autre thème : "Comment réduire les déchets et développer l’économie circulaire ?". Ils auront à trouver des solutions aux questions suivantes :

Comment favoriser la consommation responsable et réduire les emballages ?

Comment réduire et mieux trier les déchets ?

Comment augmenter la durée de vie des produits ?

Comment réduire le gaspillage alimentaire ?

Comment éviter la production de déchets verts ?

Comment réduire les déchets du tourisme ?

De 30 à 50 participants, regroupés en équipes, travailleront sur ces différents sujets. Des facilitateurs seront présents pour aider ces équipes à construire leur proposition. La présentation des projets et les délibérations du jury auront lieu de 16h à 18h le samedi 27 octobre.