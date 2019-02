Cannes is Up : une soirée débat sur les femmes et le numérique

En attendant le prochain événement DDA (Déconnectez-vous, Détendez-vous et Amusez-vous), Cannes is Up, la branche cannois de French Tech Côte d'Azur annonce un rendez-vous à l'occasion des Journées Internationales des Femmes, le 8 mars. Il s'agit d'une soirée animée par VZ7 & Leeroy qui débutera par un débat sur le thème "Les Femmes et le Numérique" et sera suivie d'un diner-buffet networking. Cette soirée aura lieu le vendredi 8 mars à partir de 19h30 au Restaurant Villa Azure à Cannes (20, Bd du Midi Jean Hibert, BoccaCabana).