Cannes Yachting Festival : 58 M€ de retombées pour l'économie locale

Alors que le Monaco Yacht Show bat son plein en Principauté et que les Régates Royales offrent un superbe ballet de vieux gréements en baie de Cannes, le Cannes Yachting Festival qui s'est déroulé du 12 au 17 septembre a établi son bilan. L'édition était exceptionnelle : elle célébrait le 40ème anniversaire. Si le nombre de participants a été légèrement en baisse (50.000 contre 51.000 l'an dernier, année pourtant marquée par l'attentat de Nice) en revanche, selon l'organisateur Reed Expositions France, "les exposants ont exprimé leur grande satisfaction dès le démarrage du salon", impression qui s'est confirmée à l'issue des six jours.

Beaucoup ont ainsi relevé "avoir accueilli une clientèle de plus en plus internationale (avec un retour de la clientèle russe et asiatique ainsi qu’une nouvelle clientèle en provenance des pays d’Europe de l’Est), qualitative et avertie, venue à la découverte de nouveaux produits et désireuse de concrétiser un achat". Bon signe : "certains chantiers ont estimé être revenus, pour ce qui est des ventes, au niveau d’avant la crise de 2008".

Quant aux retombées pour l'économie locale, elles ont été calculées pour la première fois dans l’histoire du salon. Elles ont évaluées à 58 M€ : 21 M€ de chiffre d'affaires pour les prestataires liés à l’organisation ou au service des exposants et 37 M€ de retombées pour l’ensemble de la filière touristique.