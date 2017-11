CANNESERIES Institute : appel à candidatures pour jeunes scénaristes

C'est parti pour CANNESERIES Institute, la résidence d’écriture dédiée aux séries que lance la Chaire Internationale Cannes Vivendi / Groupe CANAL+ et l’Université Côte d’Azur (UCA) dans le cadre du nouveau festival destiné aux séries télévisées. L'appel à candidatures est ouvert depuis mardi pour une première session de la résidence d'écriture. Elle aura lieu du 5 mars au 11 avril 2018 et permettra l’immersion pendant cinq semaines de jeunes auteurs internationaux dans un programme intensif d’écriture de séries en lien étroit avec l’écosystème créatif du Groupe CANAL+.

La formation réunira huit jeunes scénaristes professionnels. Ils bénéficieront de l’accompagnement des plus grands spécialistes internationaux de l’écriture et de la production de séries. Accueillis en résidence à Cannes, les scénaristes développeront un projet de série sur un thème proposé par le Groupe CANAL+ ; ils profiteront d’un suivi individualisé, expérimenteront l’écriture collaborative en Writer’s room, assisteront aux masterclass des équipes professionnelles du groupe CANAL+ (Création Originale, Studio+, Studio Bagel, Studiocanal) et auront accès à CANNESERIES (4 au 11 avril 2018).

Chaque participant produira une pré-bible et le pilote d’une série (en format 10x10’ ou 6x26’). Au terme du programme, les résidents recevront un diplôme universitaire d’UCA et le porteur du projet retenu se verra offrir une convention de développement au sein du Groupe CANAL+. Cette formation s’inscrit dans le cadre du futur pôle universitaire cannois lancé par le maire de Cannes, David Lisnard, et par UCA. Elle vient aussi témoigner de la volonté de faire de Cannes une ville universitaire en pointe dans le domaine de l’économie créative.