Capenergies : 10,5 M€ investis dans deux projets innovants

Dans le cadre du 23ème appel à projets du FUI (Fonds Unique Interministériel), 10,5 millions d’euros ont été investis dans deux projets labellisés par le pôle Capenergies : Plug & Wet II avec les sociétés azuréennes Osmose et Areco; FALCON avec la start-up Benomad (Villeneuve-Loubet).

Comme le Pôle SCS dans le domaine des TIC, le pôle Capenergies permet d'apporter des financements à des entreprises du territoire pour des projets touchant à la transition énergétique. Ainsi dans le cadre du 23ème appel à projets du FUI (Fonds Unique Interministériel), 10,5 millions d’euros ont été investis dans deux projets sélectionnés par le FUI et labellisés par le comité d'experts de Capenergies pour leur contenu innovant et les retombées économiques qu'ils devraient générer.

Traitant de thématiques relevant de l’efficacité énergétique pour les écosystèmes industriels et de transport, les deux projets, dans lesquels sont fortement impliqués trois entreprises azuréennes (Osmose, Areco et Benomad), mobilisent un total de 19 acteurs du secteur de l’énergie (PME, ETI, groupes, organismes de recherche). Représentant un budget total de 10,5 millions d’euros, ils seront subventionnés à hauteur de 3,3 millions d’euros grâce au soutien des Collectivités Territoriales et de l’Etat.

La réalisation de ces projets permettra la mise sur le marché de nouveaux produits innovants et services associés, souligne le pôle. Elle devrait engendrer des retombées économiques importantes en termes de création d'emplois et de chiffres d'affaires générés, notamment en région PACA. Depuis sa création et à fin 2016, Capenergies aura ainsi permis le financement de 361 projets, représentant un budget total de 1 353 millions d’euros, ainsi qu’un montant d’aide de 478 millions d’euros.

Les deux projets sélectionnés : Plug & Wet et FALCON

- Plug & Wet II : systèmes innovants d’humidification et de capture de bourres intégrés aux métiers à tisser industriels. Le projet Plug & Wet vise à réduire les consommations d’eau et d’énergie des procédés de tissage industriels. Il consiste à développer de nouveaux systèmes d’humidification et de capture de bourres directement intégrés sur les métiers à tisser. Les correspondants Capenergies sont Osmose (06) et Areco (06). Capenergies, est le pôle co-labellisateur aux côtés du pôle Techtera et ViaMéca.