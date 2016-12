Carros : la fin des ennuis américains pour Virbac

Les ennuis américains sont terminés pour Virbac. Enfin. Le laboratoire de pharmacie animale de Carros a reçu hier de la FDA (Food and drug administration) la lettre confirmant la levée de la "Warning Letter" pour son site de production de Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis). Cette "Warning Letter" avait été officiellement envoyée en décembre 2015, mais l'inspection des autorités sanitaires américaines avait réellement débuté en décembre 2014 et pesait depuis sur l'activité du groupe français aux Etats-Unis. L'inspection perturbait tout particulièrement le transfert de production de son traitement Sentinel, un antiparasitaire pour les chiens, que Virbac avait acquis en 2014 auprès d'Eli Lilly.

Avec la levée de la "Warning Letter" pour Saint-Louis qui plombait ses comptes, Virbac retrouve de plus son statut cGMP (current Good manufacturing practice) et peut de nouveau déposer des dossiers d'enregistrement et de variation auprès de la FDA. Ce boulet détaché, le titre a connu hier une belle envolée. Il a gagné près de 13% en bourse à Paris et a progressé encore aujourd'hui de 2,55%, terminant à 161,10€.