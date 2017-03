CCI : Jean-Pierre Savarino dresse le bilan des 100 premiers jours de sa mandature

Jean-Pierre Savarino, le Président de la CCI Nice Côte d’Azur a dressé hier, le bilan des 100 premiers jours de sa mandature. Une mandature durant laquelle il a souhaité modifier la gouvernance de la CCI et faire évoluer cette dernière afin qu’elle soit plus que jamais force de propositions et qu’elle améliore sa présence sur le terrain pour être au plus près des entreprises qu’elle accompagne.

Rencontre avec Jean-Pierre Savarino pour évoquer cette nouvelle orientation ainsi que les dossiers d’actualité de la CCI comme le renforcement de sa présence dans la gestion des ports azuréens, le futur Campus Régional de l’Apprentissage dont l’architecte sera bientôt choisi, ainsi que les nouveaux projets d’urbanisme commercial face auxquels elle souhaite se montrer très vigilante.