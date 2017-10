CCI : les chiffres clés 2017 de l'économie azuréenne sont en ligne

Ce sont les dernières données de l'économie des Alpes-Maritimes que la CCI Nice Côte d'Azur vient de mettre en ligne avec les chiffres clés 2017. Dans une présentation claire, on y trouve une masse de renseignements sur une population de 1.083.312 habitants (répartition par âge, par territoire), sur l'emploi, la formation, la création d'entreprises, les défaillances, sur le transport, les logements, la fiscalité, le commerce extérieur et bien d'autres aspects… Cette année, l'observatoire Sirius de la Chambre, qui se charge des statistiques, fait un zoom sur la technopole de Sophia (36.300 emplois et 5,6 milliards de CA hors taxes) et Nice Eco-Vallée (75.759 emplois et des réalisations d'envergure en prévision).

Comme pour chaque édition des chiffres clés, des focus sont également réalisés par secteurs d'activivité avec des chiffres actualisés sur la filière nautique, l'industrie, la construction, le commerce, le tourisme…. Bref, une mine d'or de données à garder sous la main pour tous ceux qui travaillent et veulent mieux s'insérer dans l'économie azuréenne.