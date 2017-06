CCI Nice Côte d'Azur : Jacques Lesieur (ex-TEAM), nouveau DG

L'atout expérience opérationnelle de l'entreprise Agé de 60 ans et père de 4 enfants, Associé chez PwC, leader mondial de prestations intellectuelles, jusqu’à l’été 2012, puis CEO de TEAM Côte d’Azur pendant 4 ans, Jacques Lesieur possède une expérience opérationnelle de l’entreprise, est-il souligné dans sa note biographique. Très attaché au territoire des Alpes-Maritimes qu’il connaît bien et dans lequel il réside depuis l’âge de 10 ans, il a accompagné le développement de Sophia-Antipolis en participant à l’aventure naissante du CERAM (l’actuel SKEMA) en qualité d’Enseignant Chercheur puis Directeur. Il a également mis ses compétences et son réseau international au service de l’accélération de la promotion du territoire azuréen sur les marchés extérieurs, afin d’y faciliter l’implantation d’entreprises françaises ou étrangères, au travers de TEAM Côte d’Azur.