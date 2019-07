Cédric O, Frédérique Vidal : double visite ministérielle à Sophia

Cédric O, secrétaire d’Etat chargé du Numérique fera sa première visite officielle à Sophia à l'occasion de l'inauguration du centre de R&D de Symphony et Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation se rendra à Inria Sophia pour la signature de la convention de partenariat Inria-Bpi pour l’accompagnement de 100 projets de startups numériques par an

Avec Cédric O, secrétaire d’Etat chargé du Numérique et Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et ancienne présidente de l'université de Nice, c'est une double visite ministérielle qui aura lieu demain dans la technopole. Cédric O visitera dans un premier temps le centre de R&D de Symphony, à l’occasion de son inauguration et du premier anniversaire de son installation à Sophia Antipolis.

Il y sera à 14 heures pour la cérémonie d'inauguration avec la présentation de la société par David Gurlé, Pdg et fondateur de Symphony et Antoine Clerget, directeur du centre de recherche et développement de Symphony Sophia Antipolis. A rappeler que Symphony avec son système de messagerie professionnelle cryptée, a levé récemment 165 M€ et a acquis le statut de licorne avec une capitalisation évalué à 1,4 milliards de dollars. Fondée aux Etats-Unis par le Cannois David Gurlé, elle a ouvert l'an dernier un centre de R&D aux Acqueducs avec une trentaine d'ingénieurs.

Cédric O se rendra ensuite avec Frédérique Vidal, dans le centre de recherche de l’Institut National de recherche en Informatique et en Automatique (Inria) pour la signature de la convention de partenariat entre Inria et Bpifrance pour l’accompagnement de 100 projets de startups numériques par an. A l'occasion de la signature de cet accord, des démonstrations de recherche Inria sont prévues avec Athena et GraphDeco ainsi que plusieurs présentations : le W3C autour de Web et Réalité Virtuelle ainsi que deux start-up qui poussent fort, Inalve et Ekinnox.