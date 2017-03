Cédric Ulmer et Pascal Vignon co-présideront Telecom Valley

Avec Cédric Ulmer (à gauche sur la photo) et Pascal Vignon, c'est le choix d'une co-présidence pour les deux années à venir qui a été fait par l'association azuréenne du numérique à l'occasion de son assemblée générale hier soir. Pour répondre à sa croissance (160 adhérents et plus de 150 manifestations organisées en 2016), Telecom Valley a étoffé également sa gouvernance : le bureau exécutif a été élargi à 8 membres (contre 5) et le Conseil d'administration s'est renforcé à 32 membres (8 de plus).

Qui pour remplacer Pascal Flamand à la tête de Telecom Valley, l'animateur azuréen du Numérique ? Réponse à l'issue de l'assemblée générale élective de l'association, hier soir, jeudi 30 mars dans le grand amphi d'EURECOM à Sophia Antipolis : pas une mais deux personnes. Le nouveau bureau sorti des élections de la soirée a nommé à la présidence pour 2017-2019 Cédric Ulmer (président-fondateur de France Labs) et Pascal Vignon (président-fondateur d'Agilitech). A noter également que deux grands groupes (Amadeus et Atos) rejoignent un bureau exécutif élargi à 8 personnes (contre 5), qu'il y a désormais trois vice-présidents et que le Conseil d’administration a été lui aussi élargi à 32 administrateurs (8 membres supplémentaires). Autant d'ajustements qui visent à répondre à la forte croissance de l'association ces dernières années (160 adhérents et plus de 150 manifestations en 2016). Les deux nouveaux co-présidents ne sont bien sûr pas des inconnus dans l'association. Tous deux sont des bénévoles engagés depuis plusieurs années, au travers notamment de l'animation de commissions (Open Source pour Cédric Ulmer, Agilité-qualité pour Pascal Vignon). Tous deux sont également des entrepreneurs cumulant une forte expérience. Pascal Vignon, fort de 25 ans en management au sein de grands groupes du numérique, a créé Agilitech en 2012, société de services orientée “Agilité” basée à Sophia Antipolis. Cédric Ulmer, après 10 ans dans le département Recherche de SAP, a co-fondé en 2011, France Labs, startup niçoise spécialisée dans les moteurs de recherche Open Source pour entreprises. Le choix d'une co-présidence pour les deux années à venir répond aux enjeux actuels de Telecom Valley : la volonté de poursuivre le travail du précédent mandat sur le “faire-savoir” et la gestion de la croissance forte de l’association ces quatre dernières années. La gouvernance à deux têtes permettra d’accentuer les actions de développement, les partenariats avec les acteurs économiques des différents territoires azuréens et d’accroître la proximité avec les adhérents, est-il expliqué. Prochaine étape : les bénévoles, responsables de commission et les membres du Conseil d’administration se retrouveront en mai prochain pour un kick-off. Une réunion qui permettra d’écrire la nouvelle feuille de route 2017-2019 de l’association. Composition du Bureau exécutif 2017-2019 ULMER Cédric, FRANCE LABS, Co-président VIGNON Pascal, AGILITECH, Co-président BOSSARD Frédéric, AGENCE WACAN, Vice-président, Secrétaire général DONADIO Jean-Noel, AMADEUS, Secrétaire général adjoint TITZ Jean-Bernard ,DEV-HELP, Vice-Président, Trésorier DENJEAN David, ATOS, Trésorier adjoint FLAMAND Pascal, JANUA, Vice-président, Responsable Stratégie / Marketing / Presse CARRASCO Jean-François, JAGUAR NETWORKS, Responsable Stratégie / Marketing / Presse adjoint Composition du Conseil d’administration 2017-2019 On retrouvera, parmi les 32 membres de ce Conseil d'Administration élargi, un superbe panel des entreprises du numérique azuréen, allant des grandes groupes (Amadeus, Atos, Orange...) aux start-up en passant par les TPE de l'écosystème. ABID Samih CABINET ABID AVOCATS

CABINET ABID AVOCATS ANIFRANI Jean-Charles CESI

CESI BARBAT Hervé MONACO COTE D’AZUR BUSINESS HUB

MONACO COTE D’AZUR BUSINESS HUB BOISSE Jean-Christophe UNICE

UNICE BOSSARD Frédéric AGENCE WACAN

AGENCE WACAN CARRASCO Jean-François JAGUAR NETWORKS

JAGUAR NETWORKS CASTELLANET Michel THALES ALENIA SPACE

THALES ALENIA SPACE CISSE Edmond URAEUS CONSULT

URAEUS CONSULT COLOMBI Teresa LUDOTIC

LUDOTIC DELCASSE Arnaud SCITY

SCITY DENJEAN David ATOS

ATOS DONADIO Jean-Noël AMADEUS

AMADEUS FLAMAND Pascal JANUA

JANUA FOURMY Laurent SOFTEAM CADEXTAN

SOFTEAM CADEXTAN GEOFFROY Elisabeth SKEMA BS

SKEMA BS GUIGNARD Jean-Claude DATA-MOOVE

DATA-MOOVE IMBERT Christophe MILANAMOS

MILANAMOS JUGGERY Luc TRAXXS

TRAXXS LADRET Didier HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE LAVAGNA Franck ORANGE

ORANGE LECOURT Bich DATACORP

DATACORP MARCHAND Catherine AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR

AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR PRETTE Alain BEEPEERS

BEEPEERS REY David INRIA

INRIA ROUX Sophie BRANDSILVER

BRANDSILVER SALVAN Philippe SUPRALOG

SUPRALOG TANCOVICH Ivan TANCO & CO

TANCO & CO TITZ Jean-Bernard DEV-HELP

DEV-HELP ULMER Cédric FRANCE LABS

FRANCE LABS VAN DEN REYSEN Laurent QENVI

QENVI VAN QUACKEBEKE Julien ALL4TEST

Julien ALL4TEST VIGNON Pascal AGILITECH