"Cerveau et société", thème central de la "Semaine du Cerveau"

Une "Semaine du cerveau" particulièrement dense cette année sur la Côte d'Azur avec près de 70 événements organisés dans le cadre des "80 ans du CNRS, par Université Côte d’Azur et ses partenaires. Sur le thème "Cerveau et Société, cette onzième édition est lancée par une conférence inaugurale samedi 9 mars à 18 heures au Centre Universitaire Méditerranéen à Nice sur "Les mystères de l'olfaction : comment notre odorat influence-il notre cerveau ?" La conférence sera donnée par le Dr Jérôme Golebiowski, professeur des universités à l'Institut de Chimie de Nice (CNRS-UCA) et co-directeur du Groupement de recherche O3 (Odorant-Odeur-Olfaction) et le Dr Jérémie Topin, post-doctorant à l'Institut de Chimie de Nice (CNRS-UCA) puis suivie sera suivie d’un concert olfactif par le groupe ODOJazz.

Parmi les temps forts de cette édition 2019 s'inscrit la première grande conférence des "80 ans du CNRS". Intitulée au long cours “ Intelligence artificielle, écran et mémoire : les écrans vs la mémoire, I.A vs les phénomènes de harcèlements dans les réseaux sociaux”, elle est programmée vendredi 15 mars 2019 à 17h au Campus Azur / Amphi Gredeg à Sophia Antipolis. Elle sera donnée par le Dr. Serena Villata, chercheuse CNRS à I3S (CNRS-UCA) et le Pr. Francis Eustache, neuropsychologue, directeur d’unité de recherche Inserm à l’Université de Caen.

Autre temps fort, cette fois au cinéma, avec "Demain, tous crétins ?" le lundi 18 mars à 19h à Villeneuve-Loubet, un film de Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade qui sera suivi de la conférence de clôture "Comment les perturbateurs endocriniens empoisonnent-ils notre cerveau ?" par le Dr. Barbara Demeneix, Professeure au Laboratoire d’Evolution des Régulations Endocriniennes au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris (CNRS / Muséum national d'Histoire naturelle).

Durant ces 10 jours, il y est prévu également des expositions, du théâtre, des cafés des sciences et des ateliers scientifiques dans les médiathèques de Raoul Mille à Nice, Valbonne et d’Antibes, des conférences à Cannes, Mouans-Sartoux, Nice et Grasse. A noter enfin deux journées à l’Hôpital Pasteur de Nice (CHU), les lundis 11 et 18 mars de 9h à 17h, une dédiée au Pôle Neurosciences, et la seconde sur la Santé.

La Semaine du Cerveau est un événement de communication et de culture scientifique destiné au grand public et organisé au niveau national par la Société des neurosciences française. Sur la Côte d'Azur, elle est placée sous l'égide d'Université Côte d'Azur de ses membres (CNRS, INRIA, CHU de Nice, CIRM, OCA….) et partenaires, avec le soutien de la Région Sud, du Département 06, de la CASA, de la communauté d’agglomération de Grasse et de Nice Métropole et de différentes villes partenaires des Alpes-Maritimes, telles que Antibes, Biot, Cannes, Grasse, Mouans-Sartoux, Nice et Valbonne - Sophia Antipolis et Villeneuve-Loubet….