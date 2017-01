CES : design et techno pour KiOne, le petit robot-doigt de Key Infuser

Avec KiOne qu'elle présente en exclusivité mondiale au CES Las Vegas, la start-up sophipolitaine Key Infuser a joué l'alliance entre design et technologie Son petit robot-doigt, chargé de faire en boutique la démo des objets connectés, a été entièrement redessiné par l'agence de design parisienne IOTA.

C'est cette alliance entre le design et la technologie, alliance qui a fait le succès entre autre d'Apple, qu'a jouée la société Key Infuser à Sophia Antipolis avec son petit robot KiOne, destiné à faire en boutique la démo des objets connectés. Ce petit "robot-doigt", que la start-up présente actuellement au CES de Las Vegas jusqu'au 8 janvier a été entièrement redessiné par l'équipe de designers d'IOTA à Paris. C'est aussi dans ses nouveaux habits que KiOne est dévoilé en exclusivité mondiale au CES 2017.

KiOne, explique Key Infuser, a été conçu dès le départ pour ne pas adopter les codes d’une position “humanoïde” classique ; il doit être suffisamment petit pour ne pas prendre la place de l’objet qu’il met en évidence, et qu’il doit au contraire sublimer dans un écrin high tech. Une précision fine est aussi nécessaire pour interagir en direct avec les objets et le smartphone. Il doit bouger, exprimer quelques émotions simples afin de créer un lien pédagogique fort lorsqu’il démontre un produit.

"Notre objectif pour ce design : mettre en avant le produit connecté dans un écrin épuré et simple, tout en mettant l’accent sur le design du robot, contrasté et dessiné à la manière d’un bras industriel," explique Philippe Arnaud, Gérant de l’agence IOTA. "Les robots, présents dans l’industrie de pointe, sont maintenant à la portée du grand public, ils suscitent émerveillement et parlent directement à nos âmes d’enfants. Du premier dessin au prototype fonctionnel final, l’équipe IOTA a été passionnée par ce projet".

"Philippe et son équipe ont immédiatement compris l’importance du robot dans notre promesse de démontrer et expliquer les produits complexes. Apporter au robot une personnalité, une fluidité dans un cadre technologique rend notre message pédagogique bien plus simple et plus facile à dispenser : KiOne est attachant, on a envie de découvrir les surprises qu’il nous réserve", estime de son Domitille Esnard-Domerego, présidente de Key Infuser. "L’ajout de la dimension graphique et ergonomique apporté par IOTA a amené à un résultat remarquable qui reflète les valeurs que KiOne représente : éduquer, présenter en situation, surprendre, émouvoir et proposer différents scénarios".

Créée en juin 2015, Key Infuser est une startup française actuellement hébergée chez Telecom Paristech Eurecom et membre du Pôle de Compétitivité SCS ; elle conçoit et développe KiOne. Elle a une expertise spécifique dans la robotique, l’informatique embarquée et les objets connectés.