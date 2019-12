CES Las Vegas : 11 start-up de la Côte au show mondial de l'innovation

Emotivi, ignilife, dataMoove, MyKeeper, Sensoria Analytics, Matrix (Bodyo), Volumic 3D, Nodeus, Time&N Joy, O’Sol et IoThink : ce sont les onze start-up azuréennes qui partiront à Las Vegas. Elles-participeront du 7 au 10 janvier 2020, au Consumer Electronics Show, le rendez-vous mondial de l’industrie high-tech dédié à l’innovation technologique. Une manifestation qui, l'an dernier a attiré plus de 255.000 visiteurs et 4.700 exposants et pour laquelle la Côte d'Azur s'était déjà déplacée en force.

Ces onze jeunes pousses azuréennes accompagnées par la Région Sud, la Métropole Nice Côte d’Azur et la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis font partie de la délégation de 30 start-ups régionales qui exposeront au sein de l’Eureka Park, espace vitrine des plus grandes innovations. Ce salon est une occasion unique pour les entreprises ayant candidaté en amont à l’appel d’offres, de rencontrer des investisseurs, de présenter leurs innovations en identifiant les tendances et d’accélérer ainsi leur développement.

Une présentation de ces onze start-up azuréennes du prochain CES est prévue lundi 16 décembre à 15h30 à la CCI Nice Côte d'Azur à Nice.