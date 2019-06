Ces "Pépites" qui transforment le Pays de Grasse

Au cours de la soirée des Pépites, le Pays de Grasse a distingué quatre entreprises qui inventent l'économie de demain et transforment le territoire grassois : Comte de Grasse (Innovation du terroir), Lifescientis (Génération "science du vivant"), Passion Nez (Parfum nouvelle vague) et Perfumist (Transformation digitale).

Une soirée disruptive qui bouscule les codes de la remise des prix : c'est ce qui a été proposé pour la 3ème édition des Pépites de Grasse qui s'est jouée hier soir sur le parvis de la pépinière d'entreprises Innovagrasse et a rassemblé quelque 450 acteurs du Pays de Grasse. En ouverture, une surprise originale attendait le public : l’intervention de l’humoriste Karim Duval, bien connu sur Youtube pour ses sketchs sur l’innovation et la génération Y. (Photo :DR. Le prix transition numérique remis par Jérôme Viaud, le maire de Grasse et président de la Communauté à Perfumist et à son fondateur, Frédérik Besson, par ailleurs président de la base grassoise de la French Tech Côte d'Azur).

Pour cette nouvelle édition, les entrepreneurs qui inventent l’économie de demain sur le Pays de Grasse étaient mis à l’honneur. Parmi la trentaine de dossiers reçus, les membres du comité d’agrément ont récompensé 4 candidats pour chacune des catégories :

Comte de Grasse pour la catégorie Innovation du terroir. C omte de Grasse élabore une gamme de spiritueux haut de gamme qui s'inspire du savoir - faire de la parfumerie et utilise les richesses du terroir provençal. En combinant les atouts du terroir du Pays de Grasse et les technologies innovantes issues du monde de la parfumerie, ils créent et commercialisent des produits innovants, uniques, destinés à un public d’amateurs exigeants et de connaisseurs de spiritueux.

Lifescientis pour la catégorie Génération "science du vivant". LifeScientis est un nouvel acteur dans le monde de la R&D avec un ancrage local mais une ambition globale. Cette jeune entreprise innovante a ses deux activités complémentaires : le Conseil en toxicologie, notamment sur les perturbations endocriniennes et les nanomatériaux et la conception d'alternatives bio-inspirées et écoresponsables aux microplastiques couramment utilisés dans les formulations mises sur le marché.

Passion Nez pour la catégorie Parfum nouvelle vague. Agence de conseil en marketing parfum, Passion Nez installe au cœur de Grasse un nouvel espace de rencontres, de découvertes olfactives, de formations et de créations dédié aux Passion Nez des odeurs.

Perfumist pour la catégorie Transformation digitale. PERFUMIST est le conseiller parfum 2.0 disponible gratuitement sur Apple Store et Google Play. PERFUMIST est l'appli "perfume" N°1 dans le monde. Avec plus de 30 000 parfums référencés, l'application renseigne les utilisateurs sur la composition de leurs parfums préférés et les accompagne dans le choix de nouveaux parfums en quelques minutes et sans risque de se tromper grâce à un algorithme unique basé sur les propriétés olfactives des parfums.

Quelques discours et présentations quand même avant les prix. Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse, Jérôme Viaud a salué les entrepreneurs du territoire porteurs de la dynamique d’innovation qui façonnent l’économie de demain.Sous-préfète de Grasse, Anne Frackowiak Jacobs, a quant à elle salué la vitalité de l’écosystème entreprenarial grassois. Mais la soirée était surtout à la détente et s'est terminée dans une ambiance lounge et jazzy.