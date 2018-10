CES Unveiled Paris : Ellcie Healthy, lauréat de l'innovation

La société Ellcie Healthy à Nice fait partie des 55 sociétés innovantes qui ont été primées pour leur innovation mercredi lors du CES Unveiled Paris 2019. Un avant-goût du prochain salon Consumer Electronic Show du 8 au 11 janvier 2019 à Las Vegas, pour lequel la Région Sud compte emmener plus d'une quarantaine start-ups régionales sous la bannière French Tech-Business France.

Avant-première médiatique du CES Las Vegas, le CES Unveiled Paris qui a eu lieu mercredi 3 octobre exceptionnellement sur le Salon mondial de l'Automobile à Paris, a permis de dévoiler les innovations qui seront officiellement présentées lors du prochain CES, du 8 au 11 janvier 2019. L'événement parisien a donné également un aperçu des start-up régionales qui, comme l'an dernier, pourront participer au salon Consumer Electronic Show, le plus grand du genre dans le monde (180.000 participants attendus). Une fois de plus, la Région Sud et notamment la Côte d'Azur y seront en force.

On retiendra qu'une start-up azuréenne, Ellcie Healthy fait partie des 55 start-up françaises désignées lauréates de l'innovation pour le CES 2019. Avec ses "lunettes intelligentes", la société fondée en mai 2016 par Philippe Peyrard, ex-DG d’Atol, a déjà été maintes fois primée. Elle participait d'ailleurs au CES 2018 et a cette fois été primée dans la catégorie "wearable technologies".

Huit innovations d'autres start-ups régionales figurent également dans la liste des 55 lauréats (Protectonnet de Protecto, BioPoolTech, BeeLife, Archibal de ConnectedGarden, Notilo Plus, Boarding Var de Boarding Ring, Emuage de B2b cosmetics et GuideWatches de onTracks). Deux pépites azuréennes accompagnaient la délégation régionale qui participait à l'Unveiled mais n'ont pas été primées : Volumic 3D (Nice), fabricant d’imprimante 3D et Azur Tech Concept (Sophia Antipolis) avec sa solution SmartEar pour la visualisation des sons pour sourds et malentendants.

Pour rappel, une quinzaine de start-ups azuréennes avait participé à la dernière édition du CES Las Vegas en janvier 2018. La Région Sud qui avait emmené près de quarante sociétés innovantes en 2018, compte de son côté encore accentuer son effort avec plus d’une quarantaine en 2019 sur l'Eureka Park, ce qui serait la plus grande délégation régionale de startups sous la bannière French Tech-Business France.

A noter que la Poste avait révélé le 19 juin dernier le nom des quinze start-up qui l'accompagneront au CES 2019. Ces sociétés innovantes ont été sélectionnées parmi 188 dossiers de candidatures déposés à l'occasion du Concours French IoT. Parmi elles, le Niçois Codesna qui développe un outil de mesure de l’équilibre nerveux et du stress basé sur une technologie brevetée destiné aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels de la santé et du bien-être.