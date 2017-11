"C'est Pas Classique" à Nice : 40 spectacles et 5 temps forts

"C'est Pas Classique" revient pour la 13ème année les 10, 11 et 12 novembre avec plus de 40 concerts et animations sur trois jours à Nice Acropolis. Pour les cinq temps forts avec réservation de ce cru, ce sera sans doute limité : les réservations ont été ouvertes le 9 octobre et sont déjà complètes (des places seront régulièrement remises à disposition, en nombre très limité suite à des annulations et quelques dizaines de places pour assister aux concerts de Camille et Julie Berthollet mais aussi à l’Hommage à Prince, Odino et Edgar Moreau seront à saisir directement le Jour J de chaque spectacle au Palais Acropolis de Nice).

En revanche, le jeu reste ouvert pour les autres spectacles et concerts des séries "Vraiment pas classique" ou "quand la fantaisie s’invite dans le classique", comme pour les "classiques revisités" par des artistes locaux et pour la programmation spéciale jeune public !