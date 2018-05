Chaîne de l'innovation créative : Cannes dévoile sa stratégie

Remises de diplômes de l'Institut du Storytelling et convention avec l'Institut National de l'Audiovisuel Deux autres événements autour de l'innovation créative et de la filière audiovisuelle que veut bâtir Cannes ont également eu lieu cette semaine. Ainsi, jeudi s'est tenue la cérémonie de remise des diplômes aux étudiants de la première promotion de l'Institut du Storytelling de Cannes. Monté en partenariat avec la Mairie de Cannes, l’Université Côte d’Azur, l’University of California Los Angeles - School of Theater Film and Television, Vivendi/Canal+ et le Festival de Cannes cet institut est une formation à l’écriture de long-métrage qui s’inscrit dans le cadre du futur pôle universitaire cannois. D'une durée de six semaines, ce programme universitaire international d’excellence de niveau master a débuté le 9 avril 2018 pour s’achever durant le Festival de Cannes. Les huit étudiants français et américains de l’Institut du Storytelling ont ainsi reçu leurs diplômes des mains de David Lisnard, maire de Cannes; Jean-Marc Gambaudo, président de l’Université Côte d’Azur ;Teri Schwartz, doyenne de l’University of California Los Angeles, School of Theater, Film and Television ; Frank Cadoret, directeur de Vivendi/Canal+ ; Amandine Maudet, directrice du développement des contenus Vivendi/Canal+. Une convention de partenaria avec l'INA La Mairie de Cannes et l’INA ont signé hier jeudi leur première convention de partenariat pour promouvoir la création et la production audiovisuelles. C'est là aussi une nouvelle étape qualifiée de décisive pour le campus universitaire de Cannes. Signée par David Lisnard, Maire de Cannes, et Laurent Vallet, Pdg de l’Institut national de l’audiovisuel (INA), cette convention-cadre pour les trois prochaines années vise à soutenir et promouvoir le patrimoine et la création audiovisuels auprès de l’ensemble des Cannois. L’Institut dispensera, dès l’été 2018, au sein du pôle universitaire cannois, en partenariat avec l’Université Côte d’Azur (UCA), deux formations professionnelles autour de la réalité virtuelle, de l’écriture et la narration interactive. Il s’agira, d’une part, et c’est une première en Europe, d’une formation de showrunner dans le domaine de la production de séries et, d’autre part, d’une formation dans la création d’images 360 et de réalité virtuelle. La qualité des enseignements proposés sur le campus universitaire cannois sera ainsi enrichie grâce à la participation de l’INA, en complément des partenariats déjà établis notamment avec l’UCA et l’UCLA TFT (University of California Los Angeles, School of Theater, Film and Television.