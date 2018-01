Challenge Jeunes Pousses : dix projets en demi-finale à Nice

Dans le domaine de la création d'entreprise et de l'entrepreneuriat étudiant, le Challenge Jeunes Pousses de Telecom Valley, se pose comme l'événement phare de la Côte d'Azur. Un challenge dont la 16ème édition a été lancée en octobre 2017 avec la journée de formation des équipes à SKEMA Business School (29 équipes au départ, soit 6 projets de plus qu’en 2014, année record au démarrage jusqu’à présent). Demain, vendredi 19 janvier de 9 à 14 heures une étape importante va se jouer, avec les demi-finales qui disputeront au Conseil Départemental à Nice, Salle Esterel. Une étape ouverte au public et qui va permettre de sélectionner les 4 équipes finalistes parmi les 10 équipes qui viendront pitcher devant un jury d’experts!

Pour rappel, créé en 2002, le "Challenge Jeunes Pousses", est un concours de projets de création d’entreprises innovantes ouvert aux étudiants à partir de Licence professionnelle, Master et Doctorat. L’objectif est de développer en équipe pluridisciplinaire (ingénieurs, commerciaux, juristes…) un projet d’innovation technologique, sociale ou touristique durant les 6 mois de concours. Les équipes sont coachées tout au long de leur aventure par des professionnels bénévoles qui les conseillent dans divers domaines pour l’élaboration de leur projet : aspects techniques, économiques, juridiques, financiers et organisationnels de la création d’entreprise.

Quant aux 10 équipes demi- finalistes il s'agit de :