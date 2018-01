Challenge Jeunes Pousses : et les quatre finalistes sont….

Beelis (productivité des ruches d'abeilles), InMyFridge (lutte contre le gaspillage alimentaire), HSM Project (vitrage hybride innovant) et Iris (gamme de luminaires intelligents) sont les quatre projets sélectionnés pour la grande finale 2018 de la 16ème édition du Challenge Jeunes Pousses le 23 mars prochain à Sophia Antipolis.

Sur les 28 équipes engagées au départ, il restait encore 10 équipes en lice pour le 16ème Challenge Jeunes Pousses. Dix équipes qui, à l'occasion des demi-finales vendredi 20 janvier au siège du Conseil Départemental des Alpes Maritimes ont défendu leurs projets. Quatre finalistes ont ainsi été retenus par le jury présidé par Olena Kushakovska (Site Manager de la société SAP) : Beelis, InMyFridge, HSM Project et Iris qui participeront à la grande finale 2018 le 23 mars, dans le grand amphithéâtre d’Amadeus à Sophia Antipolis.

Beelis, équipe coachée par Fabrice Lebas (Université Nice Sophia) propose une solution qui optimise la productivité et la sécurité des ruches d’abeilles en intégrant des composants électroniques. Le système peut équiper des ruches traditionnelles et les faire entrer dans l’apiculture du futur.

HSM Project, équipe coachée par Christophe Zagozda (TYDIG) propose de produire un élément de vitrage hybride innovant alliant des performances photovoltaïques et thermorégulatrices. Un modèle de production qui minimise l'empreinte écologique et offre de nouvelles perspectives aux architectes.

InMyFridge , équipe coachée par Eric Solal (engIT) propose une plateforme / application mobile de mise en relation entre étudiants afin de lutter contre le gaspillage alimentaire de façon ludique. L'ambition est de l'élargir au plus grand nombre et faire chuter les énormes volumes de nourriture gâchés.

Iris, équipe coachée par Bruno Le Dantec (EIT Digital) lance une gamme de luminaires intelligents - spot encastrable, suspension, lampe sur pied et luminaire nomade. Ces luminaires pilotés par une application mobile embarquent un moteur permettant de personnaliser le faisceau lumineux à volonté.

Ces quatre finalistes ont désormais accès à une enveloppe de 900 € leur permettant de développer leurs projets à commencer par le dépôt de marque. Ils bénéficieront de plusieurs autres sessions de coaching collectif (juridique avec le cabinet Abid Avocats, et industriel avec l’école de design The Sustainable Design School) ainsi que la continuité de leur accompagnement par leur coach individuel.

La sélection s'est faite après une matinée de présentations orchestrée par Jean-François Carrasco, chef de projet bénévole du concours, et une heure de délibération. Le Jury, outre son président, était composé de Jean-Marie Audoli (Directeur du Business Pôle EU BIC de la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis), Amaury de Barbeyrac (DGA pour les ressources, les moyens et la modernisation de l’administration du Département des Alpes Maritimes), Florence Tressols (Business Architect, Unleash the Lab chez IBM France LABS) et Vincent Tricard (Chargé du développement à la fondation Université Côte d’Azur).