Challenge Jeunes Pousses : les quatre finalistes 2017

IN&A (dispositive pour enfants autistes), Parkmyboat (disponibilité de place dans les ports), Proxiloop (mise en relation étudiants avec start-up), et Tornajob (CVthèque) ont été sélectionnés lors des demi-finales vendredi à SKEMA Business School et participeront à la finale qui aura lieu le 24 mars au parc Phoenix à Nice.

Ils étaient huit et il n'en reste plus que quatre pour la finale du Challenge Jeunes Pousses de Telecom Valley, la 15ème édition: IN&A, Parkmyboat, Proxiloop, et Tornajob. Les 8 équipes demi-finalistes avaient défendu leurs projets vendredi dernier dans l’amphithéâtre de SKEMA Business School et ces quatre projets ont été sélectionnés par le jury de la demi-finale présidé par Lyonel Sireuille (The Idea Starter Company). Au départ, 23 équipes s'étaient engagées pour cette 15ème édition et avaient subi une première épreuve de sélection sur dossier en novembre.

Pour cette nouvelle étape, les équipes ont dû convaincre le jury en 15 minutes chacune. Après délibération et une analyse attentive de chaque groupe, celui-ci a désigné les 4 projets les plus avancés et innovants pour l’aventure :

IN&A, coaché par Cédric Ulmer (France Labs) : création d’un dispositif au profit des enfants atteints d’autisme. L’objectif est de permettre l’amélioration de leur prise en charge par le biais d’un concept interactif composé de 3 objets technologiques connectés.

Proxiloop, coaché par Frédéric Eichelbrenner (Ellipso Facto): service de mise en relation des étudiants aux services des start up

Tornajob, coaché par Christophe Zagozda (Tydig) : interface permettant de mettre en contact direct l'employeur et les futurs employés par le biais d'une CVthèque avec les disponibilités de chacun.

Les finalistes ont désormais accès à une enveloppe de 900 € leur permettant de développer leurs projets à commencer par le dépôt de marque. De nouvelles sessions de coaching et conférences sont également prévues pour poursuivre leur accompagnement :

session de coaching individuelle design : 2h d’accompagnement sur l’aspect design des 4 groupes, par Maurille Lariviere , Directeur de l’école de design The Sustainable School.

Rendez-vous est donné aussi le 24 mars de 16 à 20 heures au Parc Phoenix pour la grande Finale. Celle-ci se déroulera sous forme de présentation orale devant un nouveau jury de professionnels. L’équipe gagnante sera élue selon les critères suivants : le profil éclectique et complémentaire des membres de l’équipe, le degré d’innovation du projet, son niveau de maturité ainsi que sa faisabilité.