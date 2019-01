Challenge Jeunes Pousses : les quatre finalistes 2019

Elles étaient 10 équipes à défendre leur projet en demi-finale, il n’en reste plus que 4 : DAD (Digital Automatic Defibrilator), Sauces & Vous (concept de bar à sauces), U-Go (faciliter l’expérience étudiante à l’étranger) et Wily Spot (trouver la meilleure soirée dans les bars-restaurants) sont sortis vainqueurs des demi-finales. Finale le 22 mars.

Il ne reste plus que quatre équipes à l'issue de la demi-finale du challenge Jeunes Pousses de Telecom Valley. Elle s'est déroulée récemment dans la salle de conférences de l’hôpital privé Arnault Tzanck à Mougins avec dix équipes qui restaient en lice sur les 18 engagées au démarrage du concours. Après une matinée de pitchs orchestrée par Jean-François Carrasco, chef de projet bénévole du concours, et une heure de délibération, le Jury, très féminin cette année, composé d’Aurélie Perez (Responsable implantation et hébergement d’entreprises à la CASA), Valérie Groues (Association Les Premières), Pascal Albericci (Senior Investment Manager chez Amadeus), Sandrine Agnelli (chef de projet au CEEI de Nice) et Georges Fritsch (fondateur de Webelse) a choisi les 4 équipes qui accèderont à la finale.

DAD (Digital Automatic Defibrilator), équipe coachée par Fabrice Lebas de l’Université de Nice, propose de créer un défibrillateur miniature capable d’être intégré dans les coques de smartphone, tablettes…

Les finalistes ont désormais accès à une enveloppe de 900 € leur permettant de développer leurs projets à commencer par le dépôt de marque. Ils bénéficieront de plusieurs autres sessions de coaching collectif (juridique avec le cabinet Abid Avocats, et prise de parole en public avec Guy Sepahi) ainsi que la continuité de leur accompagnement par leur coachs individuels.

La finale du Challenge Jeunes Pousses aura lieu le vendredi 22 mars de 14 à 19 heures. Cette dernière étape se fera sous forme de présentation orale devant un nouveau jury de professionnels pour élire l’équipe gagnante, selon les critères de sélectivité du concours : le profil éclectique et complémentaire des membres de l’équipe, le degré d’innovation du projet, son niveau de maturité ainsi que sa faisabilité.