Challenge Mobilité de Sophia : j'y vais autrement le 19 septembre!

Encombrement des voies de circulation, pollution atmosphérique, problèmes de stationnement, risque routier, hausse du coût des transports : ce sont des problèmes que les Sophipolitains, avec en tête les embouteillages du matin et du soir aux entrées de la technopole, connaissent hélas très bien. D'où l'attention qu'ils porteront à la semaine européenne de la mobilité du 16 au 22 septembre 2019 et du challenge mobilité inter-entreprises organisé jeudi 19 septembre par le PDIE de Sophia Antipolis, le Sophia Club Entreprises et l’ADEME avec le soutien de la CASA.

L'objectif ? Promouvoir l'ensemble des solutions de mobilité autres que la voiture en solo. Les entreprises, administrations, établissements publics, associations… participants au challenge doivent mobiliser un maximum de leurs salariés pour que, le 19 septembre, ceux-ci viennent au travail autrement que seuls dans leur voiture : à pied, à vélo, en bus, en car, en covoiturage. Ils peuvent aussi choisir de télétravailler ce jour-là, à chacun sa solution ! Un classement des établissements sera établi en fonction du taux de participation des salariés. Il donnera lieu à la remise du Trophée le 17 octobre 2019. Alors, le 19 septembre prochain, j'y vais autrement !