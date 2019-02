Challenge for a Nice Life 2019 : sélection des lauréats ce mercredi

Les lauréats sélectionnés du premier "Challenge for a Nice Life 2019" seront sélectionnés à l'occasion d'un workshop, mercredi 20 février de 13 à 19 heures au CUM de Nice. Avec les parrains-financeurs, six défis "santé" seront à relever dans des domaines comme l’intelligence artificielle et médecine de précision, le vieillissement, le cancer, les aidants, la prévention des chutes ou encore la santé mentale et post trauma.

Nouvelle étape pour le premier Challenge for a Nice Life 2019. Lancé en juin 2018, il a été monté sur un principe (impliquer de grands comptes dans un partenariat avec l’écosystème local innovant afin de relever les défis de santé du territoire) et un objectif (faire de la Métropole le cœur de la santé connectée en Europe). Après une présélections des défis à la mi-décembre, c'est demain, mercredi 20 février que doit s'opérer la sélection des lauréats. Elle se fera à l'occasion d'un workshop d’une demi-journée qui se tiendra au Centre Universitaire Méditerranéen, de 13 à 19 heures.

Répartis sur six grands défis, chacun parrainé par un grand compte et couvrant les grands enjeux de la santé de demain, les candidats seront amenés à présenter leur solution tout au long de la journée, sur un format dynamique et resserré. Chaque parrain-financeur aura alors à choisir le projet sur lequel il souhaite miser entre 10 et 50 000 €. Évalués par un jury d’experts reconnus, les lauréats seront annoncés en soirée par leurs parrains, ouvrant ainsi la voie à une collaboration inédite.

Les six défis sont les suivants : Santé mentale et post-trauma; Les Aidants; Vieillissement; Cancer; Détection de la fragilité et prévention du risque de chute; Intelligence artificielle et médecine de précision. Lors d’un événement ultérieur, le binôme parrain-offreur de solution viendra restituer de manière originale le fruit de sa démarche et les perspectives de développement.