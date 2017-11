Chefs World Summit à Monaco : le rendez-vous mondial de la profession

Régis Marcon, Mauro Colagreco, Pascal Barbo, Annie Feolde, Olivier Roellinger Bent Stiansen Kei Kobayashi…. : les plus grands chefs du monde à Monaco pour le congrès mondial de la profession qui réunira pendant trois jours au Grimaldi Forum quelque 1.500 chefs, restaurateurs, fournisseurs haut de gamme, traiteurs, chocolatiers…

Des toques et des étoiles comme s'il en pleuvait ! C'est ce que promet le Chefs World Summit, le grand congrès de la profession, qui réunira du 26 au 28 novembre à Monaco le gratin de la gastronomie mondiale. Pour la 2ème édition de ce sommet, organisé par Informa Exibitions dans l'Espace Ravel du Grimaldi Forum, sera réunie un nombre impressionnant de chefs étoilés bien sûr, mais également de MOF, de responsables des cuisines de grands établissements, de chefs pâtissiers, restaurateurs en renom, sommeliers, maîtres d'hôtel, traiteurs, chocolatiers, professeurs et élèves d'écoles de cuisine et d'écoles hôtelières. Bref, la profession au complet pour des démonstrations culinaires, des dîners exclusifs à quatre mains, des présentations de produits, des conférences, tables rondes, ateliers.

L'an dernier, la première édition avait rassemblé plus de 1.200 participants, 100 fournisseurs haut de gamme et 130 intervenants de renom. Des chiffres qui devraient être largement dépassés cette année (1.500 personnes attendues), tandis qu'une brassée de noms de chefs connus a déjà été annoncée pour cet événement qui a pour directeur de programme Philippe Joannes (chef du Fairmont Monte-Carlo) et pour parrain Régis Marcon. Pour n'en citer que quelques-uns, Pascal Barbot, Andreas Caminada, Joan Roca, Annie Feolde, Akrame Benallal, Mauro Colagreco, Kei Kobayashi, Morena Leite, Jacques Maximin, Olivier Roellinger, Christian Le Squer, Bent Stiansen, Arnaud Donckele, Juan Arbelaez, Christophe Bacquié, ….

Premier temps fort du chef World Summit le dimanche 26 novembre 18h30 avec la révélation du Chef de l'année 2017 organisée par le magazine Le Chef, tandis que sera dévoilé le classement des 100 meilleurs chefs du monde. Autre temps fort avec le gala des chefs, le lundi soir au Fairmont à 20h30 tandis que lundi et mardi seront consacrés principalement aux conférences et ateliers interactifs animés par les plus grands chefs et experts du domaine sur les problématiques d’aujourd’hui et les innovations du métier.