ChIMERA, le projet européen pour doper les industries culturelles et créatives

Développer les capacités d'innovation des industries culturelles et créatives par les échanges coopératifs : c'est l'objectif du projet ChIMERA, co-financé par le programme européen Interreg Med, et dans lequel est engagé la CCI Nice Côte d'Azur, architecte de la filière Industrie Créative et Culturelle dans le département. Les industries créatives et culturelles représentent 3,3% du PIB européen et 3% des emplois de l’Union Européenne. Au carrefour de l’art, du business et des technologies, c’est un secteur en croissance pourvoyeur d’emplois, notamment au sein de PME spécifiques. Ce potentiel est toutefois endigué par un manque d’information sur l’environnement du marché (innovations, contraintes et opportunités…) ; ainsi qu'un manque de soutien adéquat pour le stimuler à tout niveau.

C'est l'analyse qui a été faite. Aussi, pour mieux assurer la croissance de ce secteur à fort potentiel, ChIMERA compte instaurer des échanges coopératifs entre des clusters transnationaux, des réseaux européens ou encore en créant des synergies territoriales entre entreprises, centres de recherche, pouvoirs publics, agences de développement, Chambres de Commerce et d’Industrie, centres d'innovation, Universités et sociétés civiles. Ce projet rassemble sur une durée de 30 mois (de novembre 2016 à avril 2019), 11 partenaires de 7 pays européens : Albanie, Espagne, France, Grèce, Italie, Portugal et Slovénie.

Pour la CCI Nice Côte d'Azur, le projet ChIMERA est une nouvelle étape significative. Déjà historiquement engagée dans le film comme membre fondateur de la Commission du film des Alpes-Maritimes Côte d’Azur, lancée dans la valorisation de la filière image, la CCI va endosser le rôle d’architecte : structurer et animer la filière dans le département, et contribuer à son rayonnement. Lors du Bootcamp territorial du 5 avril, une trentaine d’acteurs ont déjà été réunis afin d’ébaucher le plan d’action territorial. Il s’articule en 3 axes :

Identification des acteurs de la filière : création d’une cartographie ;

Promotion des acteurs de la filière avec mise en réseau ;

Fertilisation croisée de la formation : découverte des nouveaux métiers en créant du lien entre entreprises et écoles ;

Deux rendez-vous du projet sont d'ores et déjà inscrits d'ici la fin de l'année :