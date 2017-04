Chine, US, afterwork : 3 événements French Tech Côte d'Azur en avril

Trois événements à venir en ce mois d'avril pour la French Tech Côte d’Azur. Le premier "Boston & San Francisco" est un atelier sur "Les facteurs clés pour réussir son lancement aux Etats-Unis". Il aura lieu le 24 avril de 9 heures à 10h30 au bâtiment Totem de Sophia Antipolis (l'ancien centre administratif de la technopole, place Sophie Laffitte) et s'adresse aux PME et start-up innovante en IT, Santé, Optique-Photonique qui souhaitent pénétrer rapidement le marché américain. Ce sera l'occasion de rencontrer les équipes de French Tech Hub venues spécialement de Boston et San Francisco lors d’ateliers interactifs et opérationnels.

Le second événement vise à aider les entreprises innovantes à pénétrer rapidement le marché chinois. Le French Tech Tour China 2017 passera lui aussi par le bâtiment Totem de Sophia, le 26 avril de 10 à 12 heures. Au programme une conférence plénière avec présentation du FTT (historique, date, prix, écosystèmes, etc.) et de ses organisateurs. Cette présentation sera suivie du témoignage d’anciens lauréats (présentation de la société, difficultés rencontrées, bénéfices du FTT, conseils aux startups pour leur développement en Chine et pour maximiser leur expérience au programme FTT).

Le troisième rendez-vous, plus festif, tient dans un afterwork au Montparnasse à Valbonne le 27 avril à partir de 18h30 pour retrouver l'écosystème des start-up de la Côte d'Azur. Ambiance et networking!

