Chômage : baisse sur la France en novembre (-0,9%) mais pas dans les AM

La baisse du chômage en France sur novembre a été saluée par son ampleur (-0,9 % avec 31.800 inscrits de moins à Pôle emploi en catégorie A qui regroupe ceux qui n'ont pas du tout travaillé) mais aussi pour deux autres raisons : d'une part il s'agit de la première fois depuis 2008 que le nombre de sans-emploi diminue sur trois mois d'affilée et et d'autre part, avec 109.800 inscrits de moins sur les trois derniers mois, c'est le plus fort recul trimestriel enregistré depuis janvier 2001 (-3,1%). Une bonne nouvelle pour la France avec un signe qui laisse à penser que la fameuse inversion de la courbe du chômage serait enfin engagée.

Mais ce recul ne touche malheureusement pas la Côte d'Azur. Dans les Alpes-Maritimes, novembre a marqué tout juste une stabilisation à haut niveau : 70.400 inscrits de catégorie A, le chiffre d'octobre qui lui était en forte hausse par rapport au mois précédent (+1,7%). Sur 3 mois, la baisse est aussi beaucoup moins sensible qu'au niveau national : -0,2% et -0,3% sur un an. A noter qu'en PACA, le chômage a continué très légèrement d'augmenter en novembre 2016 (+0,1% à 324 200) mais baisse un peu plus sur trois mois (- 1,2 % et -09% sur un an).

Si au niveau national, la situation s'améliore pour les chômeurs de la catégorie A, sans le moindre temps de travail, en revanche, les chiffres restent en augmentation quand on cumule avec les catégories B et C (chômeurs ayant connu une activité réduite). A 5.475.000 pour la France métropolitaine, ils sont en hausse de 0,5 % sur un an. Dans les Alpes-Maritimes, le nombre de demandeurs d'emploi cumulé (catégories A, B et C) augmente de 0,9% sur le mois, de 0,5% sur trois mois et de 2,8% sur un an.